Inter-Lautaro, parola agli agenti: “Chiesti più soldi? Solo menzogne, ecco tutta la verità. Il club…”

Gli agenti di Lautaro Martinez fanno chiarezza.

Dopo gli ultimi rumors circolati sull’attaccante nerazzurro, ci pensano i procuratori di Lautaro Martinez a fare il punto della situazione circa il futuro del proprio assistito. Yaqué e Zarate, intervenuti ai microfoni del quotidiano “Olè” – direttamente dall’Argentina, si sono espressi chiarendo la situazione fra il classe ’97 e il club meneghino.

“Non c’è nessun problema economico, sono tutte menzogne. Al momento non c’è alcuna trattativa. L’Inter non ci ha fatto nessuna offerta e Lautaro non ha chiesto più soldi. Si parla di questa questione per altri motivi: evidentemente ci sono interessi di altri che approfittano di questa situazione“.

Gli agenti dell’argentino si sono poi soffermato sul momento vissuto dal calciatore: “Lautaro sta bene, sa che deve concentrarsi su quello che succede in campo e non pensare a tutto quello che si dice su di lui, che poi sono tutte bugie“.