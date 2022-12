Inter, Inzaghi: “Nulla è perduto, cercheremo di ripartire. Lo dobbiamo ai tifosi”

Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, è intervenuto sul palco alla festa di Natale organizzata dal club per fare un bilancio del proprio percorso con la formazione nerazzurra, soffermandosi anche sugli obiettivi attuali. Queste le sue dichiarazioni riportate da f cinternews.it:

"Voglio ringraziare tutti perché siamo qui da 18 mesi e siamo stati accolti benissimo da tutti, in primis dal presidente. I dirigenti sono sempre con noi e ci hanno fatto sentire a casa fin dall'inizio. Un ringraziamento va anche ai calciatori. La nostra è stata una stagione gratificante, con due titoli vinti e lo scudetto conteso fino all'ultima giornata. Ora si riparte e dobbiamo fare del nostro meglio. Lo dobbiamo a noi stessi e ai nostri tifosi che non ci hanno mai abbandonato nei momenti difficili, i tifosi ci sono sempre stati per noi. Nulla è perduto cercheremo di ripartire al meglio".