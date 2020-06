Inter, il medico dell’Anderlecht avverte: “Lukaku? Non avrà tempo per adattarsi al ritmo di tutte queste partite”

La Serie a si prepara a ripartire.

Sciolto il nodo legato al via libera del Governo per la ripresa del massimo campionato italiano, restano ancora molti dubbi sulle attuali condizioni dei giocatori. Dopo mesi di stop, infatti, sono tanti gli interrogativi legati alla condizione atletica dei calciatori di Serie A: impegnati, a partire dal prossimo 20 giugno, con un fittissimo calendario. A soffermarsi sull’argomento è il medico dell’Anderlecht, Kristof Sas, focalizzatosi in particolare modo sulle condizioni di Romelu Lukaku durante un’intervista concessa ai microfoni di “sporza.be.”.

“Giocare una gara dopo l’altra sarà molto dura per i calciatori, il loro corpo ne risentirà. Soprattutto perché arrivano da una lunga inattività.

Lukaku si è dovuto allenare in condominio. Adesso non avrà il tempo di adattarsi al ritmo di tutte quelle partite. Credo che ne risentirà in modo particolare nei movimenti classici come lo sprint, girarsi nello stretto o passare la palla. Bisogna allenarsi in gruppo per fare tutto questo.

Adesso sarà come andare in battaglia e c’è il rischio di farsi male rapidamente. Dopo tutto quel tempo fermo perdi forza, velocità e resistenza. Devi innescare nuovamente le tue fibre muscolari e bisognerebbe farlo in modo controllato e non con fretta”.