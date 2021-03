Inter, giocatori negativi ai tamponi: i nazionali stranieri pronti alla partenza

Nessun nuovo caso di positività al Covid tra i giocatori dell’Inter.

A seguito dell’analisi dei tamponi effettuati nella giornata di ieri tutti i calciatori nerazzurri sono risultati negativi. Ad essere emersa è invece la positività di un componente del gruppo squadra, che però non avrebbe avuto contatti diretti con calciatori e staff del club. L’ATS (Agenzia di Tutela della Salute) ha quindi dato parere favorevole alla partenza dei giocatori convocati nelle rispettive nazionali, per poter svolgere l’isolamento nei rispettivi paesi. Si tratta di Brozovic, Perisic, Skriniar, Eriksen, Lukaku, Hakimi e Radu.

Le nazionali saranno impegnate nei prossimi giorni per alcune sfide di qualificazione ai Mondiali del 2022 in Qatar. Il resto della squadra si è ritrovata ad Appiano Gentile, dove in mattinata ha svolto un lavoro di attivazione muscolare e sosterrà una seduta pomeridiana di allenamento. Diversa la situazione per i calciatori dell’Inter convocati da Roberto Mancini: Sensi, Barella e Bastoni, per i quali rimangono vigenti le disposizioni dell’ATS.