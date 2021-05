Inter, festa abusiva per il compleanno di Lukaku? Il club precisa: “Nessun party, solo una cena”

Nessuna festa di compleanno ma una semplice cena dopo la partita con la Roma.

Emergono nuovi particolari sul caso Lukaku che, secondo i Carabinieri, avrebbe festeggiato il compleanno in un hotel milanese violando le norme anti Covid attualmente vigenti insieme ai compagni Ivan Perisic, Achraf Hakimi e Ashley Young. Fonti vicine all’Inter avrebbero infatti smentito che si trattasse di una festa di compleanno, precisando, che la squadra si sarebbe riunita per una semplice cena dopo il match vinto contro la Roma.

Alcuni di loro hanno deciso di non pernottare nell’hotel ma di tornare a casa. Mentre si recavano verso le rispettive vetture, per tornare a casa, sono stati fermati e multati per la violazione del coprifuoco. La questione della festa – come riportato dall’agenzia “Ansa” – sarebbe venuta erroneamente fuori perché Lukaku ha ricevuto un piccolo dono da un partecipante alla cena che glielo ha consegnato in separata sede all’esterno proprio mentre gli veniva rivolta la contestazione da parte dei Carabinieri.