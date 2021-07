Inter, Calhanoglu: “Puntiamo lo Scudetto. Milan? Ora voglio guardare avanti”

Le parole del turco: "Vogliamo ripetere questo Scudetto, spero anche insieme a me. Voglio aiutare i miei compagni"

"Vogliamo ripetere questo Scudetto, spero anche insieme a me. Voglio aiutare i miei compagni. La trattativa è stata piuttosto rapida: Ausilio ha chiamato più volte il mio procuratore, e io ho sentito Inzaghi diverse volte. Mi sono sentito subito bene, se ti vogliono in una grande squadra, già molto forte, è naturale voler andare lì . È iniziata con il mio procuratore che mi ha detto che Ausilio voleva parlare con me. Ho risposto: 'Va bene'. Da lì è partito tutto".

L'ex Bayer Leverkusen si è poi soffermato sulla pioggia di critiche ricevute dai tifosi dopo il passaggio in nerazzurro: "È normale che i tifosi facciano questo 'rumore' per un giocatore come me. Sono molti i giocatori che si sono trasferiti dal Milan all'Inter o hanno compiuto il percorso inverso, non sono il primo e non sarò l'ultimo. Voglio soltanto guardare avanti: ho fatto tante cose per il Milan, ma ora ho davanti a me una nuova avventura".