Inter-Bologna, Mihajlovic: “Segnare un gol in più per battere i nerazzurri. Lukaku? Può essere fermato solo sul ring”

Giornata di vigilia per il Bologna.

Si prepara al match di “San Siro” il Bologna che, domani sera, affronterà l’Inter nella sfida valida per la 5^ giornata di Serie A. Un match presentato dal tecnico rossoblù Sinisa Mihajlovic, intervenuto nella consueta conferenza stampa pre-gara.

“Stiamo giocando come prima, magari siamo stati più fortunati. Noi abbiamo subito gol a ogni tiro in porta, ma come avevo detto la ruota primo o poi sarebbe girata. Anche il Crotone con Simy poteva fare gol, e anche in quel caso sarebbe stato un tiro in porta e un gol. Altre squadre subiscono molto più di noi e non prendono gol, noi subiamo meno e lo prendiamo sempre. Basta guardare le statistiche che non rispecchiamo mai i risultati Cosa dovrà fare la squadra domani per vincere? Dobbiamo fare un gol in più, semplice”.

“Come avrei fermato Lukaku da difensore? Non lo avrei fermato – ha ammesso Mihajlovic – E‘ più forte, più veloce, più grosso di me. Magari su un ring lo avrei anche potuto fermare ma in un campo da calcio in cui non si possono fare colpi proibiti non avrei saputo come fare”.