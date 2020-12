Inter-Bologna, Conte: “Noi bravi a isolarci, ma serve umiltà .Tutto su Nainggolan e Sensi, le rotazioni…”

Giornata di vigilia per l’Inter.

E’ tutto pronto a “San Siro” dove, domani sera, i nerazzurri scenderanno in campo per affrontare il Bologna di Sinisa Mihajlovic. Dopo i successi contro Sassuolo e Torino, i meneghini vanno a caccia del terzo successo consecutivo. Un obiettivo di cui il tecnico dell’Inter Antonio Conte, ha parlato nella consueta conferenza stampa pre-gara.

“Ci siamo tappati le orecchie, siamo stati bravi a pensare solo a giocare e a fare del nostro meglio. Il Bologna è comunque una squadra determinata, gioca con buoni ritmi, ha avuto una settimana di tempo per preparare questo match. Serve alzare la guardia per dare continuità. Dobbiamo essere più bravi, oggi senza tifosi è difficile parlare di fattore casa o trasferta. A livello di ambiente niente toglie o aggiunge qualcosa. Il risultato finale condiziona tutti i giudizi e tante situazioni. Cerchiamo di migliorare sia dal punto di vista dell’organizzazione, sia da quelli della gestione e dell’approccio alla gara”.

Conte si è poi soffermato sui singoli: “Nainggolan? No, non ha recuperato, in ogni caso per i singoli giocatori chiedete ai dirigenti. Barella può e deve migliorare, sa benissimo che ha dei margini di miglioramento, sa dove può crescere e potrà benissimo farlo vista l’età. Serve umiltà, rimanere con i piedi per terra e lavorare tanto. Stefano invece non è ancora pronto. Sul piano fisico bisogna essere bravi a calibrarsi nel lavoro e nel tempo a disposizione, capire di cosa il calciatore ha bisogno. Noi giochiamo ogni tre giorni perché significa che stiamo andando avanti nelle competizioni”.