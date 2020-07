Inter-Bologna, Caressa replica a Mihajlovic: “Marito di Benedetta Parodi? Grazie al cielo. C’è una cosa molto grave…”

“Non una parola sull’impresa del Bologna, sembrate Inter Channel…”

Una frase accorata e sibillina quella pronunciata da Sinisa Mihajlovic, tecnico del club felsineo, intervistato nel corso di “Sky Calcio Show” subito dopo la sconfitta rimediata dalla sua squadra allo stadio “Dall’Ara” nel derby contro il Sassuolo. Nel turno precedente il Bologna aveva sbancato San Siro con una straordinaria rimonta nel finale di gara, riuscendo a sconfiggere l’Inter di Antonio Conte ed a complicare non poco la stagione dei nerazzurri. Mihajlovic, a distanza di qualche giorno, è tornato sulla prestigiosa vittoria dei suoi contro una delle compagini più forti del campionato, esprimendo in modo caustico e senza troppi giri di parole il suo rammarico per lo scarso rilievo mediatico riservato a suo avviso alla lodevole prestazione della sua squadra da conduttori ed opinionisti del format serale “Sky Calcio Club” in sede di analisi del match. Punte di sarcasmo pungente sul piano dialettico da parte dell’allenatore del Bologna quando rivolgendosi al conduttore della trasmissione oggetto del suo appunto, nonché condirettore di Sky Sport, Fabio Caressa, ha usato la seguente espressione: “…quello piccolino che conduce, il marito di Benedetta Parodi…”.

La replica del noto giornalista, tra il serio ed il faceto ed in punta di ironia, non si è fatta attendere ed è giunta nel corso di un dialogo a tratti surreale con il collega Ivan Zazzaroni nel corso del format “Football Club” in onda su Radio Deejay.

“Adesso tutti si aspettano che io ti dico piccolino, marito della Parodi, ma non lo faccio….” – ha esordito Zazzaroni – ricevendo la pronta risposta dal parte del telecronista: “Marito di Monica Gasparini, stai zitto, è una vita che dico a tutti che sono alto e biondo, ora mi hanno scoperto…”.

Quindi, nel corso della puntata, Caressa è entrato nel merito della critica rivoltagli da Sinisa Mihajlovic: ”

“Io definito il marito di Benedetta Parodi? Ma ringraziamo il cielo, se lei non lo fa, a maggior ragione lo ringrazio. Lei no e io due volte. Noi abbiamo parlato del Bologna per tutto il post partita e la gara si era giocata alle 17.15. All’una meno venti, con il casino sul rigore di Lautaro, che aveva scelto lui di tirare, l’argomento era quello. La vittoria del Bologna? Ne abbiamo parlato su Skysport, non è vero che non l’abbiamo fatto, ne abbiamo parlato, ma poi l’argomento principale era quello. Unica cosa fastidiosa e lo voglio dire, ma non per me che non me ne frega proprio niente, è il concetto che avere una compagna di successo accanto sia disdicevole. Questa cosa per chi ha due figlie come me è una cosa nel 2020 un po’ grave…”.