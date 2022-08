Inter, Bergomi: “Quando il match si ‘sporca’ c’è difficoltà. Skriniar crea identità”

Giuseppe Bergomi , storico ex difensore dell' Inter e della nazionale italiana, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la vittoria dei nerazzurri a Lecce arrivata nei minuti finali, valida per la prima giornata di Serie A:

"L'Inter ha iniziato come ha finito, giocava sempre questo tipo di calcio. È una squadra che ha bisogno di lavoro, abbiamo sempre sottolineato la qualità del gioco, ma in questo momento deve essere più paziente. Quando la partita si è sporcata, l’Inter è andata un po’ in difficoltà. Resta comunque una squadra forte, ma continuo a pensare che le manchi quell’uomo che crea la superiorità. Devi fissare una linea temporale, non puoi andare oltre. Skriniar è un giocatore che crea identità come Barella, Bastoni e Lautaro".