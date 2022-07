Inter, Bastoni: “Mai pensato di lasciare questo club. Spero di vincere ancora tanto”

Lunga intervista di Alessandro Bastoni ai microfoni della "Gazzetta dello Sport". Il difensore nerazzurro, tra i tanti temi affrontati, anche quello relativo alla scelta del club di trattenerlo a Milano nonostante le offerte ricevute. Inevitabile, inoltre, la parentesi relativa alla festa scudetto del Milan: laureatosi Campione d'Italia per la diciannovesima volta nella sua storia, nella scorsa stagione

"La festa scudetto del Milan? Lo ammetto, sono state immagini dure da digerire, ma è normale. Non vincere già è brutto, se poi a vincere sono i vicini da casa ancora di più... Faremo di tutto per essere noi a festeggiare in città la prossima volta".