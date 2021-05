Inter, Bastoni entusiasta: “Scudetto merito di tutti, orgoglioso di fare parte di questo gruppo”

L’Inter è Campione d’Italia.

Terminata la sfida contro l’Udinese, l’Inter è stata protagonista della cerimonia di premiazione per il titolo conquistato. Si tratta del 19° scudetto per i nerazzurri, da 11 anni senza un trofeo. Un traguardo celebrato dal difensore nerazzurro, Alessandro Bastoni, tramite un post su Instagram in cui non ha nascosto tutta la sua soddisfazione.

“Si conclude una stagione straordinaria! Sono orgoglioso di far parte di questo gruppo meraviglioso, con il lavoro di tutti siamo arrivati a questo fantastico risultato! Ci tengo a ringraziare chi ha reso possibile realizzare questo sogno! Grazie al mister e a tutto il suo staff, grazie ai miei compagni e grazie a chi, dietro le quinte, lavora tutti i giorni per questa squadra. Infine un ringraziamento speciale per voi tifosi nerazzurri, grazie per esserci stati sempre vicini, grazie per aver reso unico questo momento”.