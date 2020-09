Inter, Ausilio: “Skriniar non si muove, è incedibile. Kantè? Ecco come stanno davvero le cose”

Il direttore sportivo dell’Inter Piero Ausilio fa il punto sul calciomercato.

Nel post partita del match vinto dai nerazzurri con il parziale di 4-3 contro la Fiorentina, il direttore sportivo dei padroni di casa è stato intervistato ai microfoni di DAZN. Le tematiche affrontate durante il suo intervento sono state molteplici, su tutte però quella legata alle voci di mercato delle ultimissime settimane che vedrebbero Milan Skriniar fuori dal progetto tecnico di Antonio Conte e della stessa società, e quindi vicino ad una possibile cessione visto anche il forte interesse del Tottenham: “Posso confermare che c’è stato l’incontro con il dirigente del Tottenham, ma abbiamo già fatto uscire Godin e non pensiamo di privarci di un giocatore come Skriniar. Non è sul mercato”.

Queste le parole piuttosto chiare di Ausilio, che ha delineato in maniera decisa quelle che sono le intenzioni della società sulla questione. Spiegazioni che arrivano anche per quanto riguarda il reparto mediano che – dopo il recente arrivo di Arturo Vidal – per il Ds dell’Inter può ad oggi considerarsi completo. La trattativa che porterebbe all’acquisto di N’Golo Kantè dal Chelsea, infatti, sarebbe in maniera definitiva terminata in una fase di stallo assoluto: “Si tratta di un giocatore che è parte importante del Chelsea, non è sul mercato. Parlerei degli otto centrocampisti importanti che abbiamo in rosa – ha proseguito poi Ausilio – questo è il centrocampo dell’Inter e andremo avanti con loro. La missione dell’Inter è fare bene, come sempre. La stagione scorsa è finita dopo un bel cammino sia in Italia che in Europa, dove ci è mancato il passo per trionfare”.

