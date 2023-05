Inter-Atalanta, probabili formazioni: Lautaro favorito su Correa, Lukaku dal 1′

E' tutto pronto a "San Siro" dove, questa sera, Inter e Atalanta, si affronteranno nel match valido per la trentasettesima - e penultima - giornata del campionato di Serie A. Un impegno decisivo per i nerazzurri in chiave qualificazione alla prossima Champions League: basterà infatti solo un punto contro l'Atalanta per partecipare alla prossima edizione della competizione. Gli orobici, certi di giocare in Europa l'anno prossimo, hanno ancora qualche speranza di acciuffare il quarto posto.