Iervolino: “Cavani alla Salernitana? Devo parlare con Nicola e Sabatini. La città…”

Le dichiarazioni del presidente della Salernitana, Danilo Iervolino, sull'incredibile salvezza raggiunta e sui possibili colpi di calciomercato

"Ho sempre nutrito un grande amore per la città di Salerno e per il calcio, anche se non avrei mai pensato che un giorno avrei investito in una squadra. Ci sono voluti dieci milioni per comprare la squadra e altri dieci per ricostruirla, a tempo di record, con undici uomini nuovi. Per quanto riguarda il possibile acquisto di Cavani, devo ancora ascoltare i piani di allenatore e direttore generale".