Hellas Verona, anche Setti si schiera: “Il calcio un’industria, fondamentale riprendere a giocare”

Maurizio Setti dice sì alla ripresa del campionato.

Nell’immobilità della Serie A, i club si dividono tra tra chi è a favore del ritorno in campo – anche in estate – e chi punta unicamente a salvaguardare la salute dei propri tesserati. Fra i club a favore della ripartenza del campionato, anche l’Hellas Verona. A soffermarsi sull’argomento è proprio il presidente della società scaligera, Maurizio Setti, durante un’intervista concessa ai microfoni de “La Gazzetta dello Sport”.

“Consapevoli e rispettosi delle assolute priorità del momento che stiamo vivendo, noi siamo per la ripresa del campionato, quando ci saranno le condizioni di sicurezza perché ciò possa avvenire. In questo momento può risultare prematuro e poco rispettoso toccare temi che non siano unicamente quello della salute, anche a fronte dell’immane sforzo di medici e operatori sanitari che stanno lavorando in condizioni davvero difficili. Il mio club e io dobbiamo anche trovare la forza di iniziare a pensare responsabilmente a come contribuire alla ripresa economica del Paese. Il calcio italiano è una delle principali industrie del nostro Paese e dà lavoro a centinaia di migliaia di persone. Il calcio è anche lo sport per eccellenza in Italia e ha un grandissimo impatto e valore a livello sociale”.