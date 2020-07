Gravina: “Ecco la verità sugli stadi, vi dico quando riaprono. Juventus-Torino? Non sarà un vero derby”

“Senza tifosi non è calcio”.

Parola di Gabriele Gravina. Il presidente della FIGC, intervenuto ai microfoni di ‘TuttoSport’, è tornato a parlare del calcio senza tifosi, soffermandosi in particolare sull’atmosfera che accompagnerà Juventus-Torino, il primo derby post-Coronavirus: “I derby rappresentano qualcosa di particolare, affondano il loro fascino nella storia e nella tradizione. Mi auguro che il match tra Juventus e Torino sia il primo e l’ultimo derby senza tifosi allo stadio. Lo spettacolo del calcio non può sopravvivere a lungo senza la passione dei tifosi. Se la curva dei contagi continuerà a scendere, mi auguro che il Comitato tecnico scientifico possa darci indicazioni nei prossimi giorni”.

Juventus-Torino, Longo: “Sono concentrato, dobbiamo essere uniti. Tutto su Zaza e Ansaldi. Giochiamo col cuore”

Non solo la mancanza di supporters all’interno degli stadi, ma anche la vera e propria crisi economica che lo stop degli scorsi mesi ha inevitabilmente generato e che adesso rischia di mandare in bancarotta diversi club delle serie minori. In Serie C, per esempio, alcune squadre non saranno in grado di iscriversi al prossimo campionato e questo avrà delle gravi ripercussioni sia per quanto concerne l’ambito prettamente finanziario, ma anche e soprattutto l’aspetto organizzativo: “Gli interventi adottati da Federazione e Governo hanno attenuato gli effetti generati dal Covid-19. Quello che è successo non può essere la soluzione per chi aveva problemi anche prima della pandemia”, ha concluso Gravina.

Juventus-Torino, Sarri: “Avversari motivati, noi vogliamo sempre migliorare. Douglas Costa? Letale in un caso”