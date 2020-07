Juventus-Torino, Sarri: “Avversari motivati, noi vogliamo sempre migliorare. Douglas Costa? Letale in un caso”

Il derby di Torino si accende.

Domani alle 17,15 andrà in scena allo Stadium Juventus-Torino. I padroni di casa intendono allungare ancora il passo nella corsa verso lo Scudetto, mentre i granata vogliono conquistare punti preziosi per allontanarsi dalla zona salvezza. Uno scontro che, sulla carta, dà per favoriti i Campioni d’Italia, ma nel derby tutto può succedere.

Il tecnico bianconero Maurizio Sarri, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match dello Stadium, ha parlato del momento che i suoi stanno vivendo: “La nostra mente dev’essere rivolta sempre al miglioramento. La squadra a Genova ha costruito i presupporti per vincere e poi i singoli hanno risolto la partita, giusto rivolgersi a entrambi i fattori. Questo è un derby, sappiamo che dobbiamo affrontare una squadra motivata e per motivi diversi per loro è sempre più importante. Quando una squadra può contare su queste motivazioni, noi dobbiamo essere bravi a pareggiare questo livello motivazionale, sennò diventa complicato. Il pubblico a volte può tirarti fuori dalle situazioni complicate in partite, resta però l’abitudine di giocare nel proprio campo specie nel pre partita. In questi momenti bisogna sempre essere chiari e precisi: in termini di movimento dico che è sbagliato giocare domani al pomeriggio, da allenatore della Juventus dico che domani c’è la partita alle cinque del pomeriggio e si gioca“.

E sui singoli a sua disposizione: “Chiellini al momento si sta allenando con i preparatori, probabilmente siamo alla fine del suo percorso di riatletizzazione, sembra che a breve possa essere a disposizione dopo questa partita o subito dopo. Bernardeschi è in un momento in cui sta bene. Douglas Costa in questo meriterebbe di giocare ma in corsa può diventare letale per le avversarie, ecco perché magari lo facciamo subentrare. Dybala e CR7 giocano più vicini e quindi possono trovarsi in velocità più spesso, in allenamento stanno facendo questo tipo di esercizio. Alex Sandro ha fatto quindici-venti minuti con noi sulla partita tattica, l’ho visto bene. Spero dalla prossima settimana possa mettersi a disposizione per cominciare anche con qualche partitella, mi pare stia uscendo bene da questo infortunio. Danilo è un destro messo a sinistra, Matuidi è un centrocampista: bisogna ringraziare entrambi. Ovviamente siamo anche felici che presto possa rientrare Alex Sandro. Buffon? A fine allenamento faremo la riunione tecnica e quindi anche con Claudio Filippi. E’ un’alternativa tanto per dire. Buffon ha giocato quindici partite, è ancora un portiere estremamente forte, in allenamento gli ho visto fare cose impensabili per la sua età. E’ integro, tanto importante come portiere e come uomo“.

