Gilardino: “Coronavirus? Restiamo a casa. Sogno di allenare in Serie A. Vi racconto di quando sono stato vicino al Napoli”

Alberto Gilardino si racconta.

L’ex attaccante campione del mondo e attuale allenatore della Pro Vercelli in Serie C, intervenuto durante una diretta Instagram, si è espresso in merito a diverse tematiche, partendo dall’attuale emergenza Coronavirus che ha messo in ginocchio il mondo: “E un momento duro per tutti, adesso dobbiamo solamente restare a casa: solo facendo questo sacrificio possiamo aiutare chi sta combattendo in prima linea”.

Da bomber ad allenatore, l’ex Palermo racconta le sue emozioni, lasciando spazio anche ai sogni futuri: “In panchina tutto si amplifica e conta molto la testa: io cerco di dare ai miei ragazzi uno stimolo mentale forte e di trasmettere il senso del gruppo. Passo dopo passo voglio scalare le categorie: tra qualche anno vorrei essere in Serie A”.

Chiosa finale su un interessante retroscena di calciomercato che, secondo Gilardino, l’avrebbe portato addirittura in quel di Napoli: “Quando c’era Higuain, ci fu la possibilità di passare al Napoli: mi volevano come vice dell’argentino. Poi, però, non se ne fece di niente”.