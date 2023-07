Genoa: superata quota 18 mila abbonamenti, esaurita la Gradinata Nord

Grande risposta dei tifosi del Genoa che, dopo la promozione in Serie A centrata, non smettono di mostrare il proprio sostegno alla squadra. Nella prima fase della campagna abbonamenti, quella di rinnovo, sono state sottoscritte 18.019 tessere dai supporters rossoblù: esaurita la Gradinata Nord, disponibili invece tutti gli altri settori dello stadio Luigi Ferraris. A renderlo noto è stato lo stesso club ligure che, da questa mattina, ha dato ufficialmente il via alla vendita libera.