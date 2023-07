"Avevo altre soluzioni. Le parole dell'allenatore, la posizione del club che mi voleva... Ho preso una decisione per me e per la mia famiglia e nel mio cuore c'era di venire al Genoa. Sono felice di essere qua. La Serie A è diversa rispetto al campionato argentino. Non vedo l'ora di giocare al Ferraris e segnare gol. Sono qui perché volevo venire qua. Pe la storia del club, per come si sono interessati a me e per le parole che ha speso il mister pe me. Il numero? Ho scelto il 19".