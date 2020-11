Genoa-Parma, Liverani: “Questa vittoria ci darà entusiasmo, abbiamo tanto da dare”

Il Parma supera 2-1 in trasferta il Genoa e rivede la luce.

Successo importante quello conquistato dai ducali che sono usciti dalla zona pericolante della classifica, resta penultimo il Genoa di Maran che adesso rischia il posto. Il tecnico dei gialloblu, Fabio Liverani, ai microfoni di Sky Sport nel post-gara, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

“Questa squadra ha tanto da dare. Le difficoltà che abbiamo avuto dall’inizio le dico anche dopo una vittoria bella e giocando alla grande, creando tanto e concedendo il minimo indispensabile. Questa squadra ha tantissime potenzialità e ha tanti giocatori che possono giocare titolari, perché ho massima scelta quando siamo tutti. È un gruppo formato da giocatori che negli ultimi due anni hanno trascinato questa squadra alle salvezze, uniti a tanti giocatori nuovi stranieri. Io credo che sia normale che per una squadra come noi le difficoltà siano tante. Serviva trovare una partita così che desse entusiasmo e voglia di fare a questi giocatori. Ho la fortuna di allenare un gruppo molto bello, sono veramente felice del risultato e soprattutto per loro, perché se lo meritano”.