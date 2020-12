Genoa-Milan, Pioli: “Squadra con certezze e valori, ma difficile dare sempre il massimo. Scudetto? Rispondo così”

Il Milan pareggia sul campo del Genoa.

2-2: è questo il risultato della sfida tra rossoneri e rossoblù andata in scena questa sera al “Luigi Ferraris”. Secondo pareggio per i meneghini che, nonostante la doppia frenata, rimangono in vetta alla classifica ad una lunghezza di vantaggio dall’Inter. Una prova analizzata dal tecnico del Diavolo, Stefano Pioli, intervenuto ai microfoni di “Sky Sport” nel post-gara.

“Il Milan non molla mai, poi non possiamo sempre andare a mille all’ora, è stata una gara difficile anche per merito del Genoa e di qualche difficoltà del terreno. Nel primo tempo abbiamo avuto qualche possibilità di sbloccarla, la prestazione è stata ottima, ci sono però degli spunti per migliorare qualcosa. L’unico approccio sbagliato è stato quello col Parma, non stasera. Si possono concedere dei traversoni agli avversari, poi chiaro che non devi subire due gol. Il Genoa ha preparato bene la gara, ha chiuso le fasce. Abbiamo avuto le chances anche per vincerla alla fine, non ci siamo riusciti, pensiamo alla prossima”.

Pioli si è poi soffermato sulle assenze: “Basta vedere la classifica e i risultati per capire che la qualità delle prestazioni è stata molto alta. Più giocatori di qualità abbiamo meglio facciamo. Continuiamo a segnare due gol a partita, quindi proseguiamo a macinare gioco, ovviamente speriamo di recuperare al più presto tutti. Mancano due gare alla sosta, ora pensiamo a queste due partite per chiudere bene l’anno”.

Chiosa finale sull’obiettivo scudetto: “Non vorrei essere uno dei suoi figli (ride ndr). Lui ha parlato di sogno scudetto, è giusto che il Milan sia ambizioso. I risultati stanno dicendo che siamo competitivi, poi come si fa a non considerati favorite Juventus e Inter. Più giocatori forti avremo a disposizione più potremo continuare a fare questo percorso. Nessuno sperava in questi risultati, continuo a chiedere alla squadra di mettere tutte le qualità che ha in campo, stiamo dimostrando di essere una squadra forte. La squadra ha certezze e valori, è un momento particolare perché mancano cinque titolari, ti limita un po’ soprattutto nei cambi. Dobbiamo stringerci, recuperare energie. Spero di recuperare qualcuno per domenica, se così non sarà chi giocherà darà il massimo. Lo hanno fatto anche stasera nonostante qualche sbavatura”.