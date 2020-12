Genoa-Milan, Maran: “Arrabbiati per il risultato, ma imboccata la strada giusta. Classifica? Ora dobbiamo vincere”

Grande prova del Genoa al “Ferraris”.

Non vince ma convince la formazione di Rolando Maran, che pareggia in casa contro il Milan di Pioli nel match andato in scena questa sera al “Luigi Ferraris”. Un risultato importante figlio di una prestazione di carattere, commentato al triplice fischio dal tecnico del Grifone si è soffermato a parlare ai microfoni di “DAZN”.

“La cosa bella è che siamo tornati nello spogliatoio arrabbiati, abbiamo provato a vincere fino alla fine ma non ci siamo riusciti avendo di fronte un Milan che non perde da nove mesi. Questa è la strada giusta, bisogna aggiungere qualcosa in più per diventare una squadra completa. E’ arrivato un risultato importante. Finalmente siamo riusciti a lavorare un po’, sto cercando di portare modifica per passare difficoltà che avevamo inizialmente. Lavorando su tante cose ho trovato delle modifiche per diventare più pericolosi, i ragazzi lavorano con grande impegno. Ci sono tante cose positive ma adesso dobbiamo vincere”.

“Migliorata la condizione fisica? Non potevo dirlo prima altrimenti potevano essere alibi – ha continuato Maran – noi prima non andavamo così forte. E’ normale aver trovato la gamba giusta, siamo sempre stati in riserva anche se non con tutti. Stiamo bene e la squadra sta crescendo, dobbiamo migliorare la classifica al più presto e facendo così siamo usciti arrabbiati oggi”.