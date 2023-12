Genoa-Inter, le probabili formazioni: Gudmundsson contro Arnautovic. C’è Barella

Si chiude il 2023 per Genoa ed Inter. La preview e le probabili formazioni del match di Serie A in programma questo venerdì alle 20:45

Sfida di Serie A affascinante al "Ferraris" che andrà in scena questo venerdì 29 dicembre alle ore 20:45. Il Genoa vorrà confermare il proprio trend positivo, mentre l'Inter è chiamata a non fallire per tenere a debita distanza la Juventus e concludere il 2023 da campione d'inverno.

Il Genoa è reduce da una vittoria in casa del Sassuolo che ha confermato il momento positivo dei rossoblù, i quali erano riusciti a fermare la Juventus nel turno precedente con un 1-1 targato da Chiesa e Gudmundsson. Il "Grifone" è atteso ad un altro banco di prova, il più complicato in assoluto contro la squadra che vola verso il "titolo" di campione d'inverno. Mister Gilardino ritrova Retegui ma le condizioni dell'italo-argentino potrebbero costringerlo a limitarlo ad un ingresso a gara in corso. Chiavi dell'attacco affidate a Gudmundsson, rivelazione genoana in questa Serie A, con l'islandese che dovrebbe essere affiancato da Ekuban, in gol al "Mapei Stadium" nello scorso turno. Malinovskyi dovrebbe invece arretrare il proprio baricentro prendendo posto in mediana.

L'Inter, almeno in campionato, non delude praticamente mai. Reduce da un successo per 2-0 contro il Lecce, firmato dal primo centro in Serie A di Bisseck e dal secondo gol stagionale di Barella, la compagine di Simone Inzaghi è chiamata a non sbagliare a Genova e a chiudere l'anno senza sbavature. Con l'assenza di Lautaro Martinez, viaggia verso la conferma il tandem composto da Thuram ed Arnautovic, con l'ex Bologna ancora a caccia del suo primo gol in questo suo ritorno in nerazzurro ma che si è esibito contro i salentini con uno splendido assist con il tacco al già citato Barella. In difesa, Pavard insedia Bisseck nonostante quest'ultimo si sia sbloccato a livello realizzativo. Terzetto che sarà comunque completato da Acerbi e Bastoni. Sulle fasce pronti Darmian e Carlos Augusto, viste le assenze rispettivamente di Dumfries e Dimarco.

Le probabili formazioni — GENOA (3-5-2): Martinez; Dragusin, Bani, de Winter; Sabelli, Malinovskyi, Badelj, Frendrup, Vasquez; Gudmundsson, Ekuban. All: Gilardino

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Arnautovic, Thuram. All: S. Inzaghi

Dove vederla — La gara con calcio d'inizio alle ore 20.45 sarà trasmessa in diretta in esclusiva sui canali di Dazn.