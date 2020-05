Genoa, il ds Marroccu: “Nicola resterà anche il prossimo anno. Mercato? Ecco come cambierà”

“Nicola ha fatto un ottimo lavoro, è sotto gli occhi di tutti e non ci saranno problemi a proseguire insieme il prossimo anno”.

Sono le parole del direttore sportivo del Genoa Francesco Marroccu, intervenuto ai microfoni di “Sky Sport” per analizzare alcuni temi caldi in casa rossoblù: uno su tutti quello relativo al futuro del tecnico Davide Nicola. Il dirigente, durante l’intervista, si è inoltre soffermato sulla prossima sessione di mercato e su come questa cambierà dopo l’emergenza sanitaria legata alla diffusione del coronavirus.

“Serviranno sinergie di mercato, i rapporti che abbiamo costruito verranno rinsaldati e rafforzati. Le negoziazioni saranno più complesse perchè non avremo l’opportunità di utilizzare molto denaro: bisognerà lavorare su scambi e relazioni tra club. Dovremo stare più attenti a contenere i costi: la maggiore differenza rispetto al passato sarà l’applicazione di un tetto salariale, una somma tra fair play finanziario e salary cap”.

Marroccu si è poi espresso sulla possibile ripresa dei campionati: “Stiamo procedendo verso l’obiettivo che abbiamo tutti. Dobbiamo capire come utilizzare il periodo di tempo successivo al 30 giugno perchè la stagione potrebbe finire ad agosto – ha osservato il dirigente dei liguri – Il Genoa si troverà di fronte a molti obblighi già normati e a molte scelte da fare”.