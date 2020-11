Genoa, il divorzio con Faggiano può finire in tribunale: si valuta il licenziamento per giusta causa

L’addio di Daniele Faggiano al Genoa potrebbe avere dei risvolti legali.

Acque agitate in casa rossoblù con Francesco Marroccu subentrato a Daniele Faggiano, sollevato dal proprio incarico nella giornata di sabato per scelta dei vertici del Grifone. Il feeling dell’ex Parma con il presidente Preziosi è scemato velocemente, fino alla decisione di interrompere il rapporto. Il motivo dell’esonero sarebbe da attribuire alla compromissione del rapporto con il patron del Genoa e alcuni senatori del club che avrebbe raggiunto il suo culmine nell’ultima settima. Il divorzio dell’ex ds del Parma e il Grifone, però, potrebbe finire in tribunale. Secondo il “Secolo XIX”, infatti, il club vorrebbe licenziare Faggiano per giusta causa in virtù di presunti comportamenti che avrebbero compromesso il rapporto con il club. Motivazione in netto contrasto con il punto di vista di Faggiano, pronto a difendersi anche tribunale.