Genoa-Hellas Verona, Juric: “Ci è mancata solo la vittoria. Pronto per una grande? Vi dico la mia”

L’Hellas Verona pareggia 2-2 nell’anticipo della 23esima giornata di Serie A contro il Genoa.

Serie A, Genoa-Verona 2-2: al 94′ un missile di Badelj regala il pari al “Grifone”. La classifica aggiornata

I veneti offrono una buona prestazione, ma non riescono a trovare i tre punti contro un coriaceo Genoa. L’allenatore degli scaligeri, Ivan Juric, ha rilasciato delle dichiarazioni nel post partita ai microfoni di Sky Sport. Il tecnico croato si reputa comunque soddisfatto, con la sua squadra che ha fornito una gara convincente: “Dispiace per i ragazzi, hanno fatto un’ottima gara nonostante le difficoltà e hanno dato tutto. Potevamo forse chiuderla prima, abbiamo regalato un gol ma c’è il dispiacere perché si meritavano la vittoria. Lasagna? Critiche non le riceve, quando prendi un palo non parlo di mancata freddezza ma è mancata la fortuna. Deve stare sereno, si troverà bene in questo gruppo”.

Juric viene anche stuzzicato sul proprio futuro, con il lavoro al Verona sta dimostrando di poter ambire a una panchina top: “Penso che magari la mia caratteristica è andare a migliorare più che gestire, mi piace lavorare e penso che in questo sono abbastanza bravo”.