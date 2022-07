Genoa, Blazquez: “Ripagheremo fiducia tifosi. Abbonati? Obiettivo 20 mila”

A pochi giorni dall'apertura della campagna abbonamenti, l'amministratore delegato del Grifone Andres Blazquez traccia l’obiettivo prossimo per i rossoblù: decisi ad ottenere un buon risultato da parte dei tifosi, in termini numerici, relativamente alla sottoscrizione delle tessere per la stagione 2022/23.

“Siamo contenti della risposta dei tifosi e siamo gia’ a quota 13mila, anche di piu’. Prima di tutto li ringrazio e poi aggiungo che stiamo investendo per avere una squadra forte in Serie B. Vorrei vedere lo stadio pieno, vorrei arrivare a quota 20mila e anche di piu’. Posso dire che dal primo giorno sentiamo una grande responsabilita’ e vorremmo sentirla per anni. Incontro tanti tifosi, qualcuno soddisfatto altri meno ma la grande maggioranza e’ contenta e ci da’ una grossa responsabilita’. Penso di essere in condizione di dare loro indietro la fiducia che ci hanno dato”. Così Andres Blazquez, amministratore delegato del Genoa.