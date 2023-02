Gazzetta: versione digitale della rosea per gli abbonati Dazn. Come attivare la promo

La promozione riservata a tutti gli abbonati Dazn consente, senza alcuna spesa aggiuntiva, di avere anche la Gazzetta Digital Editon, assicurandosi la possibilità di consultare la versione digitale del primo quotidiano sportivo d’Italia, lo stesso che trovi in edicola. Per attivare la promozione basta cliccare sul seguente link: https://www.dazn.com/it-IT/p/gazzetta/ e seguire le istruzioni. Pochi secondi e la tua visione sul calcio e sullo sport avrà un valore doppio: Gazzetta più Dazn, cosa c’è di meglio? La Gazzetta dello Sport e Dazn insieme, senza ulteriori, costi per tutti gli abbonati alla nota piattaforma streaming. Ogni utente in possesso di un abbonamento attivo a Dazn potrà leggere anche la Gazzetta dello Sport. Una ghiotta opportunità per tutti gli appassionati di calcio e sport