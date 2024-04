Frosinone-Salernitana, probabili formazioni: c’è Cheddira, out Ochoa e Candreva

La sfida è in programma alle ore 20:45 allo Stadio "Benito Stirpe": i granata devono vincere per evitare la retrocessione aritmetica.

E' tutto pronto per la sfida in programma questa sera allo Stadio "Benito Stirpe". Alle ore 20:45, fra le mura amiche, il Frosinone ospiterà la Salernitana nel match che aprirà la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A. Uno scontro cruciale per la stagione dei ciociari, a caccia di punti utili in chiave salvezza. Una vittoria, infatti, permetterebbe ai padroni di casa di sorpassare l'Udinese, reduce dal ko contro la Roma, ed agganciare momentaneamente l'Empoli, che domenica affronterà in trasferta l'Atalanta.

Sono ventotto i punti conquistati fin qui dal Frosinone, che occupa il terzultimo posto in classifica. Uno score frutto di sei successi, dieci pareggi e diciassette sconfitte, con quaranta gol all'attivo e sessantatré reti subite in trentatré partite. I laziali, inoltre, sono reduci da ben quattro pareggi di fila, ma non vincono da ben dodici turni, dallo scorso gennaio. Occupa l'ultimo posto in classifica, invece, la Salernitana, che in caso di sconfitta o pareggio retrocederebbe aritmeticamente in Serie B. Una stagione travagliata, con quattro cambi in panchina. Dopo Paulo Sousa, Pippo Inzaghi e Fabio Liverani, la società ha scelto di affidare la guida tecnica della prima squadra a Stefano Colantuono. Appena quindici i punti totalizzati dai campani, frutto di due vittorie, nove pareggi e ventidue ko; ventisei le reti siglate, ben settanta i gol incassati.

L'ultimo precedente tra le due compagini risale al girone d'andata e terminò con il risultato di 1-1 alla luce delle reti siglate da Romagnoli e Jovane Cabral. Intanto, al cospetto della formazione guidata da Eusebio Di Francesco, Colantuono non potrà contare sull'intero organico a disposizione. Salteranno il match, nel dettaglio, Ochoa, Gyomber, Maggiore, Kastanos, Boateng, oltre allo squalificato Candreva. Rientrano Manolas e Pirola, in lotta per una maglia da titolare. Mentre il tecnico del Frosinone dovrà fare a meno di Oyono, Harroui, Mateus Lusuardi e Kalaj. Proviamo a formulare le ipotesi più plausibili al vaglio dei due allenatori, che punteranno rispettivamente sul 3-4-2-1 e sul 4-4-1-1.

LE PROBABILI FORMAZIONI — FROSINONE (3-4-2-1): Turati; Lirola, Romagnoli, Okoli; Zortea, Mazzitelli, Barrenechea, Valeri; Soulé, Brescianini; Cheddira. Allenatore: Di Francesco.

SALERNITANA (4-4-1-1): Costil; Pierozzi, Fazio, Pirola, Bradaric; Zanoli, Coulibaly, Basic, Tchaouna; Martegani, Ikwuemesi. Allenatore: Colantuono.

DOVE VEDERE FROSINONE-SALERNITANA IN TV — La sfida tra Frosinone e Salernitana sarà trasmesso in streaming sulle piattaforme DAZN, Now e SkyGo. E in diretta tv sui canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (251).