Frosinone in A, Grosso: “Promozione un capolavoro. Svelo nostro segreto”

“ Considerando che siamo agli inizi, lo considero un capolavoro. Ho sempre cercato aspetti positivi anche nelle esperienze negative, cerco sempre spunti per migliorare. Ma questa promozione è stata fantastica, meritata per le prestazioni e il livello degli avversari. E che bello vincere in casa . La società ha fatto un mercato perfetto : scegliere quei giocatori è stata la scelta migliore, perché hanno creato la base del nostro successo”.

Dalla decima sempre al comando: “Abbiamo provato a non gestire, pensando solo a una partita alla volta. All’inizio non avevamo gli occhi addosso, e questo ci ha aiutato. Poi una volta in vetta tutti ci guardavano con occhi diversi. Noi non dovevamo vincere, ma volevamo vincere. E le prestazioni non sono mai mancate: la cosa più bella”.