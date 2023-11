Frosinone-Genoa, Gilardino: “Bisogna passare dai dettagli. Bravo Malinovskyi”

Il Genoa perde la sfida tra neopromosse contro il Frosinone . 2-1 il risultato in favore dei ciociari. Per i liguri hanno pesato le assenze di Retegui e Gudmundsson autentici trascinatori del grifone. Al termine della sfida Alberto Gilardino ha parlato in conferenza stampa. Di seguito le dichiarazioni:

"Se serve una crescita mentale? Non è questione di mentalità altrimenti non andavamo a Roma a vincere con la Lazio o non veniamo a Frosinone a fare queste prestazione. Bisogna però passare dai dettagli per portare a casa i risultati. Infortunati? Non so chi riusciremo a recuperare per la prossima".