Frosinone-Fiorentina, Di Francesco: “Questo stadio ci aiuta. Classifica? C’è la Roma”

"Sono molto contento, non era facile oggi contro una ottima squadra, nel primo tempo abbiamo avuto qualche difficoltà per la loro maggior brillantezza, abbiamo fatto ottime manovre ma eravamo poco incisivi". Lo ha detto Eusebio Di Francesco, tecnico del Frosinone, intervistato ai microfoni di Dazn dopo il pari ottenuto contro la Fiorentina. "Qualche errore c'è stato ma fa parte del nostro percorso di crescita, nel secondo tempo l'atteggiamento è stato migliore e siamo riusciti a ottenere un pareggio meritato. Non dobbiamo mollare niente, questa deve essere la nostra forza. Il clima che si respira in questo stadio ci sta aiutando".