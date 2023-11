Frosinone-Empoli, Andreazzoli: “È mancata continuità. Baldanzi? Non vogliamo forzare”

Le dichiarazioni rilasciate dall'allenatore dell'Empoli, Aurelio Andreazzoli, alla viglia del match di Serie A contro il Frosinone di Di Francesco.

"Non puoi esimerti dal vedere un disastro del genere e rimanere indifferente", così l'allenatore dell'Empoli Aurelio Andreazzoli che in conferenza stampa non può non affrontare l'argomento legato al maltempo che ha messo in ginocchio diverse regioni italiane tra cui la Toscana. "L'ho vissuta anche io anni fa, sulla mia pelle, conosco bene quell'ansia e la disperazione della gente. Si crea un'ansia che senti dentro e che ti fa essere vicini a quella povera gente. Mi dispiace molto e faccio loro i miei auguri più sinceri".

La sua squadra affronterà domani pomeriggio il Frosinone di Di Francesco in trasferta: "L'idea del suo allenatore è un'idea propositiva, dedicata alla partecipazione della gara da parte dei calciatori. Che poi siano giovani o meno, contano le qualità e quella squadra ne ha tanta. Gioca uno gioca l'altro, il risultato non cambia. Il parallelismo con noi non si può fare dal punto di vista realizzativo, perché qui c'è grossa differenza, almeno per ora".

Sulla rimonta subita da Soule e compagni contro il Cagliari di Ranieri: "Chi valuta le situazioni in maniera istintiva può ritenere problematica la partita di Cagliari, chi valuta cosa è successo in campo ragiona diversamente. Erano avanti con ampio merito, poi la bellezza del calcio lascia la porta aperta a situazioni impensabili. A volte anche casuali, che succedono raramente. Anche in Coppa Italia hanno fatto bene. Poi ogni gara ha la sua storia ma non incide in nessun verso".

Andreazzoli non ha dubbi sulla componente che è mancata fin qui ai suoi ragazzi:"La continuità, mi viene da dire. Sia di squadra che individuale, perché molti dei nostri sono giovani e hanno bisogno di veleggiare sulle ali dell'entusiasmo. Non è un caso che la nostra squadra, quando è andata sotto, non è mai riuscita a recuperare. Questo è un passo avanti che bisogna fare, la gioventù ti viene incontro ma le esperienze sono di settimana in settimana e sono piccoli passi in avanti che dobbiamo fare. Bisogna crescere sulle situazioni negative"

Chiosa su Baldanzi: "Gli ultimi due giorni li ha fatti completamente, abbiamo dovuto alternare un po' perché dobbiamo preservarne la salute. Non vogliamo forzare né i tempi né la condizione fisica. I ragazzi giovani vanno in particolare salvaguardati".

