Fiorentina-Sassuolo, la carica di De Zerbi: “Vittoria con il nostro dna calcistico. Caputo, Defrel e Chiriches. Vi dico tutto

Turno infrasettimanale in programma domani sera, valido per la dodicesima giornata di Serie A.

Il tecnico del Sassuolo, Roberto De Zerbi, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della trasferta contro la Fiorentina, all’“Artemio Franchi” alle ore 20.45. Ecco le parole dell’allenatore neroverde.

LA PRESTAZIONE DI BENEVENTO – “La gara col Benevento va divisa in due, primo e secondo tempo: i dati dimostrano che nel primo tempo abbiamo giocato noi mentre loro sono riusciti a ripartire 3-4 volte, basta guardare i numeri del possesso palla e di quanto siamo stati nella metà campo avversaria. Nel secondo tempo abbiamo sofferto più del lecito. Con la Roma è successa la stessa cosa”.

SQUADRA IN CRESCITA – “Stiamo facendo meglio sicuro, stanno rientrando dei giocatori dagli infortuni e quelli che non erano brillanti stanno tornando a essere quelli veri, questo passa dalla volontà di tutti, dal desiderio di tutti, che il risultato è più facile ottenerlo giocando. Il pensiero non deve andare solo alla vittoria ma alla vittoria attraverso il nostro Dna“.

TRE RECUPERI FONDAMENTALI – “Caputo, Defrel e Chiriches rientrano. Vediamo se a partita in corso o se dall’inizio ma stanno bene, li ho visti bene. E’ una notizia importantissima per noi, siamo tutti a parte Filippo Romagna e Ricci che si è fatto male la settimana scorsa”.

PROBABILE TURNOVER A FIRENZE – “Ci sarà qualche cambiamento perché lo prevede la gara, perché ci saranno 3 gare in 7 giorni e in base alle sfide che penso possano venire faccio delle alternanze”.

UN’OCCHIO ALLA FIORENTINA – “La gara più difficile in questo momento, se pensassimo il contrario domani perdiamo. L’ho già detto alla squadra e lo dirò ancora. Si sono create le condizioni per aspettarsi una reazione della Fiorentina che ha giocatori forti. Noi questo dobbiamo saperlo e dobbiamo prepararla come se giocassimo come la prima in classifica, altrimenti saranno problemi grossi” – queste le dichiarazioni del tecnico del Sassuolo, Roberto De Zerbi.