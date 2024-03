Fiorentina, Novellino: “Assurdo criticare Italiano, contro il Torino…”

Ecco le dichiarazioni rilasciate da Walter Novellino, ex tecnico del Modena tra le altre, sulla Fiorentina e sulla prossima sfida

⚽️ 1 marzo 2024 (modifica il 1 marzo 2024 | 22:02)

L'ex allenatore, tra le altre anche del Torino, Walter Novellino è intervenuto a Radio FirenzeViola per parlare dell'attualità di casa Fiorentina. Ecco le dichiarazioni:

ITALIANO -"Mi sembra assurdo criticare Italiano per ciò che ha fatto a Firenze. Ha fatto sempre bene e ha fatto crescere tutti i giocatori. Non so che risultati si aspettano a Firenze. Se Italiano lo vogliono tutti vuol dire che sta facendo un grande campionato. Fossi la Fiorentina gli allungherei il contratto".

MODULO - "Penso che con il 4-2-3-1 Italiano ha fatto un grande calcio. Non capisco perché Italiano venga criticato per essere integralista, nessun allenatore lo è. Ognuno vede le partite e prova ad aggiustare le cose che non vanno. Italiano ha una buona lettura della gara e lo ha dimostrato ad esempio spostando Beltran in varie posizioni diverse in base alle esigenze e alle caratteristiche del giocatore".

TORINO - "Il Torino è una squadra fisica, che se sta bene ti mette in difficoltà. Ha cambiato anche Juric a livello tattico perché adesso gioca con due punte. Ora i risultati stanno mancando ma alla lunga, con la condizione fisica migliore, può venire fuori. Ora qualcuno sta rispondendo poco a livello di condizione. Domani il Torino deve vincere a tutti i costi, mentre la viola deve ripetere la sfida fatta con la Lazio. Secondo me la Fiorentina ha maggiore qualità e può mettere in difficoltà il Torino".

