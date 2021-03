Fiorentina-Milan, Ibrahimovic: “Messo in campo carattere e giusta mentalità. Futuro? Non c’è fretta”

Parola a Zlatan Ibrahimovic.

Il Milan si impone sulla Fiorentina e accorcia le distanze – se pur momentaneamente – dall’Inter di Antonio Conte. A decidere le reti di Ibrahimovic, Diaz e Calhanoglu. Un successo analizzato proprio dal bomber rossonero, Zlatan Ibrahimovic, intervenuto ai microfoni di “Sky Sport” al triplice fischio.

”È molto importante vincere come abbiamo fatto oggi, abbiamo messo in campo il giusto spirito e la giusta mentalità. Abbiamo messo in campo il carattere. Mi sto prendendo le mie responsabilità, aiutando la squadra dentro e fuori al campo. I ragazzi hanno reagito bene oggi, bisogna continuare così. Ora c’è la sosta, per qualcuno sì e per altri no (sorride, ndr). Nazionale? Il mio desiderio era continuare a giocare, tutto l’extra è un bonus per me. Sono onorato di tornare a indossare la maglia della Svezia. Con il ct abbiamo parlato un po’, siamo stati diretti e alla fine… sono stato convocato. Della mia età non parliamo, mi sento giovane: più giorni passano, meglio mi sento”.

Chiosa finale sul futuro in rossonero: “Maldini mi mette sotto pressione, ma io voglio vedere ciò che sto facendo in campo. Devo dimostrare di meritare il rinnovo. Abbiamo un grande rapporto, non c’è fretta”