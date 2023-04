Fiorentina-Atalanta, Italiano: “Se non puoi vincere, non perdere. Mai voluto mollare”

Le dichiarazioni dell'allenatore della Fiorentina

"In altri momenti riuscivamo a perdere malamente partite così, ora con maturità sappiamo rischiare meno possibile. E se non puoi vincere, non perdere. Faccio i complimenti ai ragazzi e ribadisco, stanno dando tutto. Non perdere dà fiducia", così Vincenzo Italiano a margine del pareggio ottenuto dalla Fiorentina contro l'Atalanta di Gasperini. Nel monday night di Serie A la Viola ha strappato un punto alla Dea grazie al calcio di rigore trasformato nel secondo tempo da Cabral dopo l'iniziale vantaggio firmato Maehle. Italiano è intervenuto in conferenza stampa per analizzare la prestazione dei suoi ragazzi. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni.

"Il gol mi fa arrabbiare, a fine primo tempo l'abbiamo analizzato. In quattro avevamo la palla nei piedi e potevamo liberare il pericolo, abbiamo lasciato un corridoio a Maehle non andando forte su di lui. Serviva almeno pareggiarla e l'abbiamo fatto, alcune volte potevamo essere più lucidi e concreti ma rimarco quanto stiamo facendo. Non è semplice proporre certe prestazioni con picchi di fatica e voglio ricordare che l'Atalanta ha giocato 14 partite in meno di noi, sono molto più lucidi. Dobbiamo essere contenti e ho visto lo stadio che lo era, sono dalla nostra parte", dichiara il tecnico della Fiorentina.

Italiano prosegue: "Sono felice di quanto stiamo facendo, non è semplice. E poi vinci e non hai tempo di gioire che subito torni in campo, con partite difficili come questa con l'Atalanta. Con più concretezza potevamo vincere".

Chiosa del tecnico ex Spezia sul reale obiettivo per questo finale di campionato: "Dobbiamo rincorrere tutto quello che abbiamo davanti. Siamo dentro a tutto in pieno, amministriamo il vantaggio nel quarto di Conference e in campionato mancano ancora 24 punti. Non abbiamo mai voluto mollare e lo stiamo dimostrando".