Fiorentina-Atalanta, Gasperini: “Abbiamo avuto un calo. Su Lookman e De Ketelaere…”

CALO FISICO - "Fisicamente ci sta di avere un calo, non sappiamo ancora che anima abbiamo però. Oggi potevamo essere più incisivi e determinati anche in fase difensiva compromettendo la partita. Speriamo che l'Europa League ci aiuti, non vorrei che pensassimo più a quella che al campionato".

DE KETELAERE - "Anche oggi ha dimostrato di avere la qualità giusta, il discorso dell'anima vale anche per lui e Scamacca. Ci vuole la motivazione giusta per vincere certe partite in un campionato difficile come questo. Se non le abbiamo diventa tutto più complicato".

LOOKMAN - "Stava uscendo De Ketelaere per far entrare Scamacca, poi abbiamo segnato e poteva essere la situazione giusta con Pasalic che garantiva anche maggior copertura. Il problema è che ci siamo fatti il terzo gol da soli. Quando è così perdi".

SCELTE IN VISTA DI GIOVEDI' - "Scamacca non ha avuto una buona settimana prima della sosta, davanti abbiamo variato molto l'assetto. Quando si giocano tre partite possiamo utilizzare i cambi come fanno tutte le squadre. L'importante è essere decisivi. Lookman oggi ha fatto bene, tra tutti è quello più in condizione".

