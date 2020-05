FIGC, Spadafora sulla ripresa della Serie A: “Allenamenti collettivi passo determinante”

Il commento di Gabriele Gravina.

La giornata di oggi potrebbe essere decisiva per la possibile ripresa del campionato di Serie A, dal momento che il Comitato tecnico-scientifico e il ministro per le politiche giovanili e lo Sport, Vincenzo Spadafora, hanno finalmente concesso ai club di svolgere le sessioni di allenamento in gruppo: una scelta molto importante, dal momento che i giocatori inizieranno nuovamente ad allenarsi con ritmi alti e adeguati per prepararsi a ritornare in campo dopo più di due mesi.

Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha commentato la decisione di Spadafora e del Cts tramite un comunicato ufficiale pubblicato sul sito della Federazione, esprimendo la sua soddisfazione per il grande passo in avanti compiuto oggi dallo sport italiano e che apre una buona strada verso il ritorno delle manifestazioni sportive nel nostro paese. Questo il testo del documento:

“La validazione del protocollo sugli allenamenti collettivi è un passo determinante nel percorso di ripartenza del calcio in Italia. Ho espresso al Ministro per lo Sport Vincenzo Spadafora e al Ministro della Salute Roberto Speranza la mia soddisfazione e quella della FIGC per la disponibilità al confronto e la fattiva collaborazione che hanno portato al raggiungimento di questo importante risultato. L’obiettivo è stato raggiunto grazie al gioco di squadra con i rappresentanti indicati dalla Lega di A e della Federazione Medico Sportiva Italiana presieduta da Maurizio Casasco, che ringrazio. Desidero sottolineare il prezioso lavoro svolto dalla Commissione Medico Scientifica della FIGC, composta da tutti professionisti stimati e rispettati, che ha agito e continua ad agire con rigore e spirito di servizio. L’impianto scientifico del protocollo ha come scopo la tutela della salute di tutti gli addetti ai lavori per consentire, almeno al calcio professionistico, di ripartire in sicurezza“.