Figc, ripresa Serie A: posticipato Consiglio Federale in programma venerdì

Posticipato il Consiglio Federale della Figc.

L’emergenza legata al Coronavirus ha costretto i massimi ordini del calcio italiano a interrompere il campionato che potrebbe però riprendere tra l’inizio e la metà di giugno. Nella giornata di venerdì era prevista una riunione per capire come agire nel prossimo futuro, ma da qualche ora trapela la notizia di uno spostamento della stessa come confermato da Ansa.it. Adesso si dovrà dunque stabilire un’altra giornata per discutere al meglio il protocollo atto a gestire l’emergenza sanitaria e di conseguenza la ripresa del campionato di Serie A.