FIGC, Gravina: “Calcio coi tifosi diverso. Importante rispettare le prescrizioni”

Le parole del presidente della federazione italiana giuoco calcio in seguito alla riaperturà al pubblico degli stadi

Sulla questione è intervenuto nella giornata odierna il presidente della FIGC Gabriele Gravina, che si è detto soddisfatto per i grandi sforzi fatti dal governo, ma ha sottolineato al contempo come sia fondamentale rispettare tutte le prescrizioni per tenere sotto controllo la curva epidemica: "L’inizio dei campionati con la presenza dei tifosi ci ha riconciliati con la vera essenza del calcio: la passione. L’apertura del Governo sull’aumento della capienza negli stadi è un’ottima notizia la sottosegretaria allo Sport Valentina Vezzali sta lavorando senza sosta per arrivare ad un risultato per noi fondamentale e per questo dobbiamo ringraziarla. Attendiamo fiduciosi che si concludano le valutazioni della cabina di regia, in raccordo con il CTS, di sicuro i dati dimostrano che con il Green Pass gli stadi non sono occasione di contagio. L’uso delle mascherine e il rispetto del distanziamento, in tutti i settori degli impianti, rappresentano un requisito fondamentale del nostro vivere civile. Mi auguro di non dover più assistere a cori a sfondo razzista perché, anche se circoscritti a poche persone, peraltro già individuate, non rispecchiano lo spirito del nostro gioco”.