FIGC, è ufficiale: varata la norma anti-Superlega. I dettagli

E’ ufficiale: la FIGC ha varato la norma anti-Superlega.

Era atteso in queste ore un provvedimento mirato a contrastare la possibile futura nascita di altri progetti simili alla Superlega. Proprio questa mattina infatti, il Consiglio Federale della FIGC, si è riunito a Roma varando la tanto attesa norma anti-Superlega. Da oggi chi è affiliato alla FIGC non potrà partecipare a competizioni private organizzate fuori dall’ambito istituzionale. La norma riguarda anche la disputa di gare e tornei amichevoli.

In particolare ad essere stato modificato è l’articolo 16 delle Noif, ‘Decadenza e revoca dell’affiliazione’, con la Federazione che ha aggiunto il passaggio: “Ai fini della iscrizione al campionato la società si impegna a non partecipare a competizioni organizzate da associazioni private non riconosciute dalla FIFA, dalla UEFA e dalla FIGC“.

La partecipazione a questi tornei organizzati da associazioni private comporta, dunque, la decadenza dell’affiliazione dalla Federazione.