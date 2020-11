FIFA 21, caso Ibrahimovic: nuovo comunicato di EA Sports

Nuovo comunicato di Electronic Arts.

Non si spengono i riflettori sul caso Ibrahimovic contro Fifa 21, che sta facendo discutere tutto il mondo del calcio e che ha portato ad una vera rivolta portata avanti da un nutrito gruppo di calciatori. Ad esprimersi sulla vicenda anche EA Sports, chiarendo definitivamente la propria posizione.

“In merito alle recenti discussioni sulle licenze dei giocatori in EA SPORTS FIFA, ciò che sta avvenendo sui social media è un tentativo di coinvolgere FIFA 21 in una disputa tra una serie di terze parti che ha poco a che fare con EA SPORTS.

Per essere estremamente chiari, abbiamo i diritti contrattuali di includere le sembianze di tutti i giocatori attualmente presenti nel nostro gioco., Come già affermato, acquisiamo queste licenze direttamente da campionati, squadre e singoli giocatori. Inoltre, lavoriamo con FIFPro per assicurarci di poter includere quanti più giocatori possibili per creare il gioco di calcio più autentico.

Nei casi sollevati, i nostri diritti sulle sembianze dei giocatori sono concessi attraverso il nostro accordo con l’AC Milan e la nostra partnership esclusiva di lunga data con la Premier League, che include tutti i giocatori del Tottenham Hotspur”.