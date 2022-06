Ex Salernitana, Sabatini: “L’Inter e il PSG si sono fatti avanti per Emerson”

Walter Sabatini , ormai ex direttore sportivo della Salernitana , è stato intervistato ai microfoni di Fanpage commentando l'interesse di alcune big europee su Emerson , centrocampista brasiliano arrivato in Italia proprio grazie all'ex DS di Palermo e Roma :

"Gli interessamenti di PSG e Inter sono reali. Iervolino però non era contento di pensare ad una cessione. Si dimostra presidente solido e importante, non tutti possono permettersi di non vendere giocatori. Mi ha detto che preferirebbe fare un aumento di capitale con i suoi soldi piuttosto che vendere calciatori. Ora la Salernitana deve pensare a fare le cose in sintonia con Nicola, che è il vero fautore di quel che di bello è accaduto. Mi dispiace che oggi sia totalmente svilito da questo livore che c'è nell'aria e quest'ansia di colpire un avversario immaginario, perché io avversario della Salernitana non posso mai esserlo".