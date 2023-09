Empoli, Zanetti: “Juventus banco di prova importante, ma proveremo a batterli”

"La preoccupazione mi viene quando non vedo in campo una squadra. Non ho mai accampato scuse, quello che non mi è piaciuto è questo. Noi siamo all'inizio, abbiamo perso alcuni punti di riferimento all'interno del gruppo. Questi vanno ricostruiti, trovati in altre persone. In campo ho visto una squadra che non ha lottato come voglio io, come ho sempre trasmesso e come voglio io. La cosa che ho chiesto è la predisposizione a creare una certa mentalità. Sono giocatori forti quelli che sono arrivati, ci aiuteranno. Hanno avuto bisogno di un periodo di assestamento e la cosa più importante è che si devono fortificare le relazioni tra di loro. Il gruppo c'è, ma si deve amalgamare. Ci vorrà tempo per farlo, poi ciò ci servirà a sopperire le difficoltà, Questo è il centro del problema, secondo me, e non deve più succedere. Se fosse successo a dicembre o gennaio sarei stato tuttavia più preoccupato"