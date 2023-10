Empoli-Udinese, Andreazzoli: “Voglio vincere, ci sono miglioramenti. Baldanzi…”

Aurelio Andreazzoli, tecnico dell'Empoli, è intervenuto alla vigilia del match contro l'Udinese in programma venerdì

L'Empoli sfiderà l'Udinese nell'anticipo dell'ottava giornata di Serie A in quello che si preannuncia uno scontro diretto per la salvezza. Alla vigilia del match è intervenuto Aurelio Andreazzoli. Di seguito le dichiarazioni del tecnico nativo di Massa:

MIGLIORAMENTI - "Sicuramente il risultato è la panacea di tutto quanto. Però quasi sempre è figlio di una prestazione, sarei contento anche di vincere giocando male. C'è da mettere l'accento sull'importanza della gara e dei tre punti. Cercheremo di migliorarsi, come sempre. Domenica abbiamo pagato certe cose, il risultato è stato deludente per quello che ha prodotto"

BALADANZI - "A me Baldanzi largo non piace, poi la posizione se la va a prendere anche là. Ha libertà di movimento per andare dove più gli piace, poi la squadra ha bisogno di un equilibrio e quindi lui assume, nella fase di non possesso, una posizione utile alla squadra. Lo conosciamo tutti, gli piace svariare e questo a me piace molto. Più fa, più sono contento"

SPRECARE MENO - "Io non credo che sia un fatto mentale, se la porta la vedi e la trovi non c'è questo problema. Metterei l'accento sull'interpretazione della gara subito, e anche a Bologna è stato così. L'atteggiamento nostro deve essere quello ma poi ci sono anche gli avversari che devono permettertelo.

BASTONI - "Bastoni si adatta molto alle esigenze della squadra, sia come caratteristiche che come volontà. Ha fatto molto bene seppur non avendo ancora una condizione ideale. Si è sacrificato e ci ha messo del suo per aiutarci"

UDINESE - "A me è sempre piaciuta e l'ho temuta. Siamo a fare la quarta partita in un breve periodo, possiamo tirare il fiato dopo di questa e avremmo tempo per chiarirci ancora di più le idee. Tra averle chiare e trasformarle ci sono ostacoli di mezzo, che la squadra prova a superare con il lavoro. Il futuro ci fa avere la possibilità di intervenire"

MALEH - "La colpa dei minuti giocati è sua. Corre sempre e ha sempre molta partecipazione, non merita riposo. Poi domani vediamo cosa ci conviene fare"

GUARINO - "Guarino mi piace e non c'è solo l'aspetto tecnico, c'è anche la partecipazione. Purtroppo non avendolo visto all'opera non ho una misura decisa, ma se ci sarà l'occasione verrà utilizzato. Andrà in Nazionale, il ragazzo mi ricorda un po' altri giocatori come Viti, ragazzi interessanti che hanno bisogno dell'occasione giusta per essere gettati dentro la mischia. Questo è quello che manca, cioè l'esperienza, che dobbiamo dargli noi"

IMPORTANZA DELLA VITTORIA - "Certamente, è ovvia la risposta. Non mi viene da aggiungere altro, lavoreremo per quello"

MODULO - "No, in soffitta non c'è niente. Quando Baldanzi fa quello che la sua natura lo porta a fare, cambiamo modulo in corso. Sono i principi che ti accompagnano, non il sistema. E naturalmente la voglia di essere utile alla squadra nella fase di non possesso. L'ordine ti aiuta a quello. Contro la Salernitana ad esempio Cancellieri era più attaccante dello stesso Baldanzi; anche Cambiaghi è propenso più a guardare la porta".

