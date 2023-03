Empoli-Udinese 0-1: Becao segna, Sottil sbanca il “Castellani”. Zanetti non vince più

Ritorna a vincere sei giornate dopo l’Udinese di Sottil che vince di misura in trasferta contro l’Empoli per 0-1 grazie alla marcatura di Rodrigo Becao, di testa sugli sviluppi di un angolo, nella seconda frazione di gioco. Un successo che mancava dalla trasferta di Marassi contro la Sampdoria dello scorso gennaio e che riporta i friulani in corsa per un posto in Conference League tra le prime sette del torneo. Terza sconfitta consecutiva, invece, per gli azzurri dopo quelle contro Napoli e Monza: gli uomini di Paolo Zanetti restano a quota 28 con ancora un buon margine (+10) sulla zona retrocessione.