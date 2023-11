Empoli, si ferma Baldanzi: salta il Napoli, out anche per le gare con l’Under 21

Tegola per Aurelio Andreazzoli e l'Empoli, costretto a fare i conti con lo stop di Tommaso Baldanzi. Il talentuoso centrocampista offensivo salterà la delicata sfida contro il Napoli, in programma domenica 12 novembre alle ore 12:30 allo Stadio "Diego Armando Maradona" e non potrà rispondere alla chiamata della Nazionale Under 21, che lo aveva convocato per due sfide valevoli per la qualificazione all’Europeo del 2025 in Slovacchia. Gli Azzurrini sfideranno il San Marino giovedì 16 novembre, alle ore 18:30 al "San Marino Stadium" di Serravalle e l'Irlanda martedì 21 novembre, alle ore 18:30, allo stadio "Turner’s Cross" di Cork.